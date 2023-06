Top 10 bandi. L'Anas appalta a Brescia la variante Est di Edolo per 117,1 milioni di Alessandro Lerbini

Acqua Novara manda in gara un impianto di trattamento dei fanghi secondo criteri di sostenibilità ed economia circolare per 250 milioni









L'Anas manda in gara opere stradali in provincia di Brescia. Al via il bando per le opere di ammodernamento della Ss 42 del Tonale e della Mendola - variante Est di Edolo. L'appalto, dal valore di 117.119.992 euro, rimane aperto fino al 17 luglio. Al prezzo saranno assegnati al massimo 20 punti, alla qualità dell'offerta 80.



La Top 10 dei bandi di lavori della settimana:



1 - RFI - Rete Ferroviaria Italiana Spa di Roma

Oggetto: Procedura aperta. DAC.0123.2023 - Raddoppio della tratta PM 228 – Castelplanio...