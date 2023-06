Top 10 bandi. A Milano gara Mit da 130 milioni per riqualificare la caserma Montello di Alessandro Lerbini

A Roma Fiumicino bando da 86 milioni per la progettazione esecutiva e la fornitura in opera del nuovo sistema People Mover









Il Mit ha pubblicato un avviso di manifestazione d'interesse per i lavori di riqualificazione del compendio demaniale Caserma Montello in via Caracciolo 29 a Milano, sia per il tramite di interventi di nuova edificazione sia per gli interventi di recupero degli edifici esistenti. L'intervento ha un valore di 130,2 milioni.



La Top 10 dei bandi di lavori della settimana:



1 - ITALFERR Spa di Roma

Oggetto: Procedura aperta. FSE-010 - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi agli ...