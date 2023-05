Trenitalia: maxigara in sei lotti per la gestione dei fabbricati, a Genova fase 2 per il nuovo Gaslini di Mauro Salerno

Nella Top 10 dei bandi di maggiore importo della settimana anche gare per barriere antirumore e interconnessioni alle linee dell'alta velocità









C'è la fase due del progetto di rinnovamento del nuovo ospedale Gaslini di genova in testa alla Top 10 degli appalti di maggiore importo della settimana. Lo scorso novembre il Cda dell'ospedale ha scelto il progetto di una cordata guidata dalla Cmb di carpi come soggetto promotore dell'opera e ora parte la sfida al promotore per l'aggiudicazione della concessione che ha un importo stimato di 172,8 milioni e include la realizzazione ex novo, di un padiglione ospedaliero (il cosiddetto Padiglione Zero...