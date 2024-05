Treviso, appalto stradale da 25,1 milioni per completare il terraglio Est a Casier

In provincia di Treviso va in gara un cantiere stradale per un valore di 25.117.799 euro. Veneto Strade ha pubblicato il bando per i lavori di completamento del Terraglio Est da via delle Industrie nel Comune di Casier alla connessione con la Sr 53 Postumia a Treviso - secondo stralcio.

L’intervento permetterà di collegare il casello autostradale di Preganziol sulla A4 e la Tangenziale di Treviso fino al casello di Silea sull’A27, in modo da liberare dal traffico i mezzi pesanti provenienti dalle ...

