Umbria, sulle infrastrutture prioritarie una task force per i piccoli comuni di Andrea Carli

La presidente Tesei sugli asili nido: « Stiamo andando avanti, anche velocemente»









Una regione da 855mila abitanti che nel suo piccolo tiene il passo del Pnrr, un Piano che per l'Italia tutta mette in campo 191,5 miliardi di euro. Anche se nell'ultima relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del Recovery Fund non occupa i primi tre posti della classifica delle regioni con un numero più elevato di progetti censiti dal sistema ReGiS (sul podio Lombardia, Campania e Piemonte), ad oggi l'Umbria ha intercettato 2,6 miliardi di euro divisi nelle 6 missioni (1,2 riguardano...