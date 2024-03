Urbanizzazioni a scomputo, appalto integrato possibile ma poco utilizzato

Tra le novità introdotte dal Codice degli appalti pubblici (D.lgs. n. 36/2023 in vigore dal 1° aprile 2023) vi è certamente la nuova disciplina in tema di appalto integrato (ossia l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori), ora espressamente ammesso dall’art. 44 del Codice per “liberalizzare” tale istituto in una logica di semplificazione e accelerazione degli iter che portano alla fase esecutiva.

I riferimenti normativi e il suo utilizzo

Con specifico riferimento...