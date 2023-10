Veneto Strade assegna a Padova la nuova Sr 10 Padana inferiore per 107,7 milioni di Alessandro Lerbini

In gara anche le ciclovie nazionali a Verona, Venezia e Treviso per un valore complessivo di 19 milioni









Veneto Strade manda in gara un pacchetto di opere per una strada regionale e due piste ciclabili dal valore complessivo di 127 milioni. Il bando più rilevante prevede la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori della nuova Sr 10 Padana inferiore, 1° lotto funzionale da Borgo Veneto a Carceri, in provincia di Padova - 1° e 2° stralcio. L’appalto integrato ha un valore di 107.777.097 euro (offerte entro il 17 novembre). Il cantiere avrà una durata di 1.180 giorni.

Gli altri due bandi di Veneto Strade riguardano piste ciclabili. Il primo prevede la costruzione della ciclovia nazionale del Garda nel tratto Veneto - lotto funzionale 2A nel territorio del comune di Torri del Benaco (Verona). L’avviso da 11.145.004 euro scade il 14 termine.



Il secondo appalta i lavori di costruzione della ciclovia di interesse nazionale Trieste-Venezia, II lotto funzionale, nelle aree della città metropolitana di Venezia e della provincia di Treviso e nei comuni di Torre di Mosto, Ceggia, Cessalto, San Donà di Piave, Jesolo e Cavallino Treporti. La gara da 7.861.137 euro rimane aperta fino al 15 novembre.