Venezia, incarico da 5,4 milioni per migliorare il transito delle navi da crociera

Incarico di progettazione per migliorare il transito delle navi da crociera a Venezia. Il Commissario straordinario assegna i servizi di redazione del progetto di fattibilità tecnica economica e lo studio di impatto ambientale dell’intero intervento (compresi rilievi e indagini) e, per il primo stralcio, eventuale redazione di progetto definitivo/esecutivo, attività di direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per gli...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi