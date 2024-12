Via libera del Senato alla legge di bilancio ma con 103 decreti per attuare le misure Sì definitivo con 112 favorevoli e 67 no. Ok al taglio del cuneo strutturale e alla possibilità di anticipare la pensione a 64 anni. Sono 1,8 i miliardi che avranno bisogno di ulteriori provvedimenti per essere sbloccati