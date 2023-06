Via alle misure anti-spopolamento in Sardegna: bonus bebè nei comuni con meno di 3mila abitanti di Davide Madeddu

Assegno di 600 euro al mese per il primo figlio, nato, adottato o in affido preadottivo nel 2023, e 400 per ogni figlio successivo al primo









Al via le misure della Sardegna per sostenere le famiglie che crescono, nei comuni con meno di tremila abitanti. Nei giorni scorsi la Giunta regionale ha approvato le linee guida con i criteri e le modalità per la concessione degli assegni mensili per ogni nuovo figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel 2023 e negli anni successivi, a favore dei nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni sardi con popolazione inferiore a 3mila abitanti. Si prevede un assegno di...