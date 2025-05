Webuild, nuovi ordini per 5 miliardi sulla spinta di Italia e Australia

Il gruppo Webuild archivia il primo trimestre 2025 con nuovi ordini per circa 5 miliardi di euro, di cui 220 milioni già formalmente assegnati, mentre la restante parte è composta da contratti in fase avanzata di finalizzazione in cui il gruppo è miglior offerente o ben posizionato per l’assegnazione del contratto. Le nuove commesse sono state acquisite in mercati a basso profilo di rischio: Italia (2,5 miliardi), Australia (1,1 miliardi), Medio Oriente (1,2 miliardi) e Nord America (200 milioni). ...

