Whistleblowing, avviate le consultazioni online per l'adozione delle linee guida Anac di Manuela Sodini

I contributi potranno essere inviati entro il 15 giugno ma c'è una proposta per differire il termine al 15 ottobre









Anac ha avviato le consultazioni on line per l'adozione delle Linee guida in materia di whistleblowing, i contributi possono essere trasmessi fino al 15 giugno. L'Autorità in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (Ue) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, sulla protezione dei whistleblower ha predisposto lo schema di linee guida che dovranno essere adottate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali...