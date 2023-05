Whistleblowing, nessuna protezione al dipendente che denuncia i colleghi per lo stesso illecito di cui è accusato di Pietro Alessio Palumbo

Per la Cassazione questo non lo esime da sanzioni disciplinari anche gravi









Denunciare i colleghi per aver compiuto gli stessi illeciti di cui è accusato non esime il dipendente pubblico da sanzioni disciplinari anche gravi: in altre parole secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 9148/2023) fare la spia non assicura le tutele previste dalla legge se il dipendente è stato lui stesso trovato con le mani nel sacco.

La normativa di tutela del dipendente pubblico...