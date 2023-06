A Firenze Publiacqua lancia gara da 106 milioni per la manutenzione della rete idrica di M.Fr.

Procedura aperta in quattro lotti con fondi Pnrr. Offerte entro il 16 giugno









Il gestore fiorentino del servizio idrico Publiacqua Spa manda in gara un appalto in quattro lotti per affidare i lavori di manutenzione ordinaria, compreso il pronto intervento (24 ore al giorno) delle reti idriche e fognarie distribuite sulla rete gestita. Il valore complessivo stimato è indicato nel bando in 106 milioni di euro. Ciascun operatore può concorrere per tutti i lotti ma potrà aggiudicarsene al massimo uno.



Lotto n.1 - Area territoriale Prato-Pistoia - Valore stimato: 40 milioni

Lotto...