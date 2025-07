I nuovi padiglioni del Politecnico di Torino vanno in gara per 44,3 milioni

Il Politecnico di Torino potenzia le proprie infrastrutture con un appalto dal valore di 44.307.262 euro. Al via il bando per i lavori di ristrutturazione dei padiglioni 1 e 3A e la costruzione del padiglione 3B del complesso di Torino Esposizioni.



Il piano complessivo degli interventi prevede la riqualificazione dei padiglioni 1, 3A e 3B da destinare, in accordo con Politecnico e Università, a campus universitario, dei padiglioni 2 e 4 a centro culturale e biblioteca, del padiglione 5 a spazio logistico...

