A Lecce gara da 12,5 milioni per riqualificare lo stadio di via del Mare

Lecce e Perugia rifanno il look agli stadi cittadini. Al via due appalti per un valore di 19,2 milioni. Sport e Salute ha promosso un appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’intervento di ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza, adeguamento igienico-sanitario, efficientamento energetico e miglioramento funzionale dello stadio Ettore Giardiniero in via del Mare a Lecce. La gara, finanziata con fondi previsti per i Giochi del Mediterraneo, ha un valore di 12.552.084 euro. Per lo ...

