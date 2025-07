Aree bianche, gara Infratel da 82,6 milioni per i collegamenti «Backhaul»

Invitalia ha pubblicato il bando di Infratel per realizzare il «Piano operativo per il rafforzamento delle reti di Backhaul nelle aree bianche sul territorio italiano (Pnc)». Si tratta di un appalto integrato in lotto unico di oltre 82 milioni (esattamente 82.623.528 euro), di cui 6.435.501 euro per la progettazione esecutiva e 76.188.027 euro di lavori. L’importo include circa 24,4 milioni di costi della manodopera e quasi 2,3 milioni di costo della sicurezza. Il contratto ha una durata di due anni...

