A Milano bando da 12,1 milioni per il nuovo tracciato del derivatore Valle Olona

Opere idriche in gara in provincia di Milano. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi appalta i lavori di costruzione del nuovo tracciato del derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese, Pogliano Milanese e Vanzago per un importo di 12.106.996 euro.

Il progetto di spostamento del canale derivatore Valle Olona rientra nell’ambito del potenziamento ferroviario Rho-Parabiago. Il vettore parte della rete derivata del Canale Villoresi, di cui costituisce una arteria importante, e costeggia...

