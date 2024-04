A Milano Mario Cucinella sviluppa il progetto della Città Miniera

La città vista come fonte di risorse per il futuro. Da questa idea, la Città Miniera, lo studio bolognese Mario Cucinella Architects ha firmato l’installazione “Città Miniera. Design, Dismantle, Disseminate”. Un lavoro che parte da un oggetto semplice e di uso “quotidiano”: la cassa della raccolta degli ortaggi. Da questo elemento si sviluppa un’idea che ha ridisegnato il cortile di via Solferino 28 nel pieno e nel cuore della Milano Design Week milanese. La cassa diventa la base per comporre uno...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi