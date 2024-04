Napoli, piano Fs da un miliardo per rigenerare l’area ferroviaria a est

Si ritorna a parlare di rigenerazione urbana a Napoli e si riaccendono i riflettori sui grandi progetti, in primis per l’area Est. Questa volta a rompere il ghiaccio è Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane, che ha pronto un grande progetto, presentato ieri, nella sede dell’Unione industriali nel corso dell’evento “La Napoli che verrà”, agli stakeholder e agli investitori interessati: parliamo del Piano “Napoli Porta Est” per cui sta per essere pubblicato il bando...

