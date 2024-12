A Milano solo il 55% paga nei tempi le multe

A Milano la riscossione delle multe rappresenta un problema come in tutte le grandi città: circa il 45% non viene riscosso, almeno non in tempi ragionevoli (cioè utile per il bilancio in corso). La percentuale è la stessa da anni, i miglioramenti ci sono ma procedono, almeno per ora, lentamente.

Va meglio però con le imposte: qui i cittadini dimostrano di essere responsabili, con una riscossione tra il 90 e il 95%, in linea con la media delle città del Nord Ovest.

Nel bilancio previsionale 2025 il ...