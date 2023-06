A Padova Aps Holding annuncia la gara Pnrr da oltre 209 milioni per la nuova linea di tram di M.Fr.

Pubblicato l'avviso di preinformazione della gara - con procedura ristretta - per affidare l'appalto integrato in due lotti per il tracciato urbano della linea Sir2











La Aps Holding di Padova ha pubblicato un avviso di preinformazione che annuncia la prossima pubblicazione di un bando di gara in due lotti per un valore complessivo di 209 milioni di euro. La competizione riguarda l'appalto integrato - finanziato con fondi Pnrr - per realizzare il nuovo percorso tramviario cittadino Sir2. Il progetto, spiega la committenza, si sviluppa per 17,5 km circa ed è stato suddiviso in due lotti funzionali. Il primo lotto "tratta ovest" riguarda il tracciato tra il capolinea...