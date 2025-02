A Padova un campus universitario nell’area dell’ex caserma Piave

La Caserma Piave ospiterà presto aule, biblioteche, uffici e spazi per studenti e docenti di una delle università più antiche del mondo. L’Agenzia del Demanio ha sottoscritto l’atto di concessione per 19 anni di una parte dell’ex complesso militare all’Università di Padova che acquisisce così la disponibilità dell’intero compendio e avvia la realizzazione di un nuovo Campus universitario per la città. Il progetto di trasformazione della caserma, che ha una superficie lorda di oltre 27 mila mq, prevede...

