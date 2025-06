Bonus edilizi, per il 2025 limiti di detrazione e di spesa da ricalcolare

Limiti di spesa e di detrazione da rivedere, alla luce delle novità dell’ultima legge di Bilancio. Considerando che, in alcuni casi, il riferimento sono le spese mentre in altri bisognerà guardare alle detrazioni. La circolare 8/E/2025 dell’agenzia delle Entrate conferma che la modifica delle percentuali delle detrazioni per il triennio 2025-2027 ha come conseguenza l’aumento di alcuni limiti massimi di spesa agevolati con l’ecobonus (mantenendo fermi i relativi importi delle detrazioni massime fruibili...

