A Palermo 6 su 10 non pagano le sanzioni

A Palermo cresce, anche se di poco, la quota di riscossione delle multe per violazione del codice della strada, ma la parte non riscossa resta ancora alta: secondo stime quasi il 60% delle multe non vengono riscosse. E non è cosa di poco conto: l’anno scorso, secondo la relazione inviata dal Comune al ministero dell’Interno, sono stati incassati quasi 23 milioni e quest’anno gli incassi per il pagamento “volontario” delle multe si aggira già a quasi 12 milioni in crescita rispetto all’anno scorso...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi