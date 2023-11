A Roma conto alla rovescia per il nuovo look di Piazza San Giovanni firmato One Works di M.Fr.

Al via la gara, con procedura negoziata senza bando, per il restyling dell’area davanti alla basilica lateranense. Scadenza 15 novembre

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Sempre più vicino il cantiere per la risistemazione dell’area che fronteggia la basilica romana di San Giovanni in Laterano. L’appalto non prevede un importo eccezionale lo stanziamento complessivo è di 15 milioni) ma l’intervento è tra i principali biglietti da visita con cui la città saluterà i i pellegrini nel Giubileo del 2025. Peraltro la piazza ha anche ospitato - almeno fino ad ora - il concerto del Primo Maggio tradizionalmente organizzato dai sindacati. L’area è stata sottoposta a un restyling affidato allo studio One Works - il progetto architettonico è firmato in particolare da Lucas London - e ora la società Giubileo 2025 Spa ha pubblicato l’avviso, con scadenza 15 novembre, che dà il via alla procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, per selezionare l’operatore economico. Saranno invitate almeno cinque imprese interessate.

Piazza San Giovanni in Laterano L’area oggetto dell’intervento di restyling

La committenza ha scelto lo strumento dell’accordo quadro, di durata quadriennale. La durata massima dei lavori è stata fissata a 305 giorni. L’operatore dovrà inoltre assicurare la manutenzione, per tre anni, di «fontane e tappeti erbosi». L’importo dell’appalto è di circa 10,5 milioni (esattamente 10.401.799,68 euro), di cui 291mila circa di costi di manutenzione, oltre 218mila circa di oneri per la sicurezza e 2,9 milioni circa di manodopera (non soggetti a ribasso). Aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (con punteggio 80% offerta tecnica e 20% prezzo). Alle imprese si richiede il possesso della qualifica (prevalente) OG2 (per un importo di 5.171.429,52 euro). Le altre lavorazioni previste ricadono nelle categorie OG6, OS24, OS1 e OS25.

«L’intervento - informa il documento descrittivo delle opere giubilari - prevede la riqualificazione degli spazi pedonali e delle aree prospicienti la basilica. La riqualificazione urbanistica e la valorizzazione architettonico-ambientale dell’intera piazza comprende sia una nuova configurazione dell’area antistante la Basilica, attualmente in parte pavimentata e in parte lasciata a verde, che una rimodulazione del percorso delle strade adiacenti con riprofilazione degli assi viari ed eliminazione della strada lato Mura Aureliane, attualmente adibita a sosta delle auto». Prevista una nuova pavimentazione «con materiali di pregio caratterizzata da un diverso schema geometrico». «L’intero intervento - si legge ancora - modificando la visione prospettica della Basilica, caratterizzerà il sito sia nel suo aspetto funzionale e formale sia, e soprattutto, nella sua valenza di luogo di fede e di incontro».

L’avviso

Le risposte a quesiti

I documenti di gara