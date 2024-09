A Roma rinasce il complesso di via Boncompagni: albergo, residenze e uffici su 53mila mq

Nuova vita per il complesso di Via Boncompagni nel quartiere Ludovisi a Roma. Renco Spa comunica in una nota di aver vinto la gara per realizzare l’opera di riqualificazione degli edifici siti tra Via Boncompagni, Via Puglie, Via Sicilia e Via Romagna, in base al progetto architettonico firmato dallo studio Mad Architects di Pechino. Il complesso residenziale e per uffici “Boncompagni” è una struttura in cemento armato, realizzata negli anni ‘70 su progetto dell’Architetto Maurizio Vitale. L’immobile...

