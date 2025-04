A Torino bando da 500 milioni per la linea 2 della metropolitana

A Torino va in gara la linea 2 della metropolitana. Il commissario straordinario per realizzazione dell’intervento assegna, tramite procedura competitiva con negoziazione, la progettazione e realizzazione delle opere di sistema e fornitura di materiale rotabile per la tratta Rebaudengo-Politecnico. Il valore dell’appalto è di 500.014.602 euro.

La tratta è divisa in due lotti funzionali dal punto di vista trasportistico: lotto 1 Rebaudengo - Porta Nuova interamente finanziato, lotto 2 Porta Nuova – ...