A Torino sbloccato l’iter per la città della salute di Filomena Greco

Cantieri al via entro il 2024. Dalla Regione arriveranno i 72 milioni di extracosto









Si sblocca l’iter per la Città della salute e della Scienza di Torino. Si tratta di uno dei progetti di maggiore rilevanza sul territorio piemontese dal punto di vista economico – quasi mezzo miliardo euro – e strategico, visto che metterà insieme il principale ospedale del Piemonte, con mille posti letto ad alta intensità di cura, il campus di Medicina dell’Università di Torino e spazi destinati alla ricerca applicata e alle biotecnologie, in capo al Politecnico.

L’arrivo del Commissario di Governo Marco Corsini, a febbraio scorso, ha contribuito a disincagliare la gara, prima rallentata dalla procedura del dialogo competitivo e poi bloccata dal tema degli extracosti, con la prospettiva di far partire i cantieri entro il 2024. «La Regione Piemonte ha garantito la copertura per i 72 milioni di maggiori costi, un aumento del 20% rispetto al 2019, considerato ragionevole dallo stesso commissari» spiega il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. La realizzazione del Polo dedicati alla Salute, che sostituirà l’Ospedale Molinette e il Cto, vale 494 milioni, 203 dei quali garantiti dal pubblico, con in prospettiva un canone annuale, per i prossimi 25 anni, pari a 32 milioni riconosciuto alle società costruttrici. «Per la Città di Torino si tratta di un progetto fondamentale che potrà attrarre investimenti nel settore del biomedicale – spiega il sindaco Stefano Lo Russo – e della formazione di alto livello». Resta fuori dal progetto il Regina Margherita, Ospedale pediatrico che manterrà la sua specificità.

A dettare il nuovo cronoprogramma per una delle opere più attese in Piemonte è il commissario straordinario Marco Corsini: a novembre è prevista la spedizione delle lettere di invito, i privati interessati al progetto avranno cinque mesi per adeguare la propria offerta, fino ad aprile, poi a stretto giro l’esame delle proposte e l’aggiudicazione dell’appalto, in estate, con il via ai lavori entro l’anno prossimo. Sull’area dove sorgerà il Polo dedicati alla Salute sono in corso i lavori di bonifica e di messa in sicurezza.