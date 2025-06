Sardegna, al via le candidature al piano da 100 milioni per le opere

Cento milioni di euro e 9 bandi per opere e infrastrutture pubbliche. È il piano triennale varato dalla Regione Sardegna che andrà a prevedere interventi che spaziano dalla viabilità all’efficientamento energetico. Il via libera è arrivato dalla Giunta regionale e prevede «molteplici aree di intervento». Il piano è suddiviso su 8 bandi (destinato agli enti pubblici che dovranno poi procedere con gli interventi), per un importo complessivo di 86 milioni, a cui si aggiunge un ulteriore bando da 14 ...

