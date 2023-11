A2A: pronti a investire un miliardo in Calabria di Vera Viola

La Regione è prima al Sud per potenza idroelettrica istallata, ottava in Italia. Il governatore Occhiuto: Necessario coinvolgere partner e capitali privati

hydroelectric plant on blue sky background









«Siamo interessati a investire in Calabria. Se dicessi che potremmo investire 1 miliardo entro il 2030 farei una stima prudente», parole di Renato Mazzoncini, ad di A2a, intervenuto in occasione del convegno «Senza Acqua, Troppa Acqua» che si è tenuto ieri a Lamezia Terme. Iniziativa curata e promossa da A2A in collaborazione con 24 ORE Eventi e Il Sole 24 Ore e prima tappa di un work shop che avrà altri appuntamenti, anche in altre regioni italiane.

L’ad di A2A partecipa a una tavola rotonda con ...