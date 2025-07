Sisma 2016: 1.200 cantieri pubblici entro il 2025, alla ricostruzione privata 1,6 miliardi in un anno

La ricostruzione nel cratere del Centro Italia dopo il terremoto del 2016 segna un’accelerazione nei primi cinque mesi del 2025, con un aumento del 22% nei cantieri privati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le liquidazioni per i contributi concessi hanno raggiunto quota 6,1 miliardi di euro, in crescita del 37,41% rispetto al 2024: tra giugno 2024 e giugno 2025 sono stati erogati 1,6 miliardi. Sul fronte pubblico, l’agenda dei lavori resta fitta: dei 3.542 interventi previsti per...

