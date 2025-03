Abusi edilizi a Milano, primo arresto: ai domiciliari l’ex dirigente Oggioni - Assimpredil: da noi collaborazione

Le inchieste sui presunti abusi edilizi di Milano fanno un salto: non c’è solo la lottizzazione abusiva ma anche l’ipotesi di forme di corruzione. E arriva un’ordinanza di custodia cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti dell’architetto Giovanni Oggioni, già vice presidente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano dal 2021 e in precedenza dirigente dello Sportello unico per l’edilizia (Sue) di Milano, per reati di corruzione, falso e depistaggio.

Le indagini, coordinate...