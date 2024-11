Abusi, il pagamento dell’oblazione non dà diritto alla sanatoria

In caso di abuso, il pagamento dell’oblazione che estingue il procedimento penale, non è determinante per la sanatoria delle opere costruite senza autorizzazione. È quanto emerge da una sentenza del Tar di Cagliari, la numero 822/2024, in merito al ricorso di una persona che, trascinando il ricorso presentato dalla madre da cui aveva ereditato un terreno con opere da sanare, aveva poi impugnato il diniego alla decisione del comune.

La vicenda era iniziata quando il Comune aveva comunicato diniego ...