Abusi, il sequestro penale non incide sull’ordine di demolizione

In una recente sentenza il Tar Catania afferma che il sequestro penale dell’immobile «non si riflette sulla legittimità dell’ordinanza di rimessione in pristino», cioè «non influenza la legittimità dell’ordine di demolizione». L’affermazione non è scontata, soprattutto considerando che, come si legge nella sentenza, gli stessi giudici del Tar Catania avevano abbracciato una interpretazione opposta, aderendo all’orientamento secondo il quale «l’ordine di demolizione (o di riduzione in pristino stato...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi