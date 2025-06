Geometri, dagli investimenti chance per la categoria

«Se guardiamo a quello a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni e lo proiettiamo ai prossimi 25, capiamo quanto possa essere importante la figura del geometra per l’efficientamento energetico».

A parlare è il presidente del Consiglio nazionale dei geometri, Paolo Biscaro che sottolinea un punto rivelatore di quanto accadrà nel prossimo futuro: la stagione del superbonus ha rappresentato un volano di opportunità per la sua categoria, ora quella della direttiva Case green potrebbe, seppure in condizioni...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi