Abusi, tempi lunghi e costi alle stelle nelle cause davanti ai Tar di Davide Madeddu

L’analisi delle sentenze dei Tribunali dimostra che nella maggior parte dei casi i procedimenti si concludono dopo anni con la conferma dell’obbligo di demolizione e spese a carico dei proprietari

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Le richieste di sanatoria sono le più disparate ma ad accomunarle ci sono, molto spesso, i tempi molto lunghi e anche i costi. Perché dalla contestazione del Comune sino alla definizione del primo grado di giudizio davanti al tribunale amministrativo passano in media 10 anni, anche se non è raro trovare questioni aperte alla fine degli anni 90 o ai primi del 2000. Tempi dilatati ma necessari per per definire questioni che, molto spesso, si concludono con una conferma delle decisioni assunte dai Comuni. Ossia, abusi non sanabili e quindi da demolire. Succede poi anche che durante la causa amministrativa scompaia il ricorrente e subentrino gli eredi.

Come si registra nella sentenza pronunciata i giorni scorsi dal Tribunale amministrativo del Lazio dove tre eredi hanno visto chiudersi con il respingimento del ricorso la vicenda iniziata nel 2004. Ossia, quando il proprietario aveva presentato istanza al Comune per una concessione in sanatoria di una casa di 120 metri quadrati realizzata in un’area inedificabile. Quindi la contestazione del Comune e il ricorso davanti ai giudici amministrativi. Nel frattempo la scomparsa del proprietario e il subentro degli eredi che hanno portato avanti la causa definita con il rigetto e il pagamento delle spese da liquidare in duemila euro.

Non è certo l’unico caso. Tra le richieste di condono c’è quella per sanare la veranda in area parco, o ancora una costruzione su un terrazzo oppure la trasformazione del lastrico in terrazza. O ancora chi ha realizzato una piscina in area sottoposta a vincolo, oppure chi ha realizzato una stalla in una zona a rischio idrogeologico. C’è poi un altro elemento che accomuna i vari ricorsi, e riguarda le spese che si devono sostenere per affrontare un percorso giudiziario amministrativo. Perché si devono pagare i contribuiti per presentare un’istanza (in media 3.500-4.000 euro). Poi c’è l’onorario del legale che deve seguire la pratica, i costi per le eventuali relazioni e perizie. Prove documentali che devono essere prodotte per arricchire il ricorso. Senza dimenticare poi un altro aspetto: in caso di soccombenza ci sono da pagare le spese. In caso di ricorso respinto la partita non termina con l’atto amministrativo ma deve essere applicato. E quindi, in caso di ordinanza di demolizione, si devono aggiungere le spese per la rimozione dell’abuso e lo smaltimento delle macerie. Situazioni che spingono al domandarsi: ma vale davvero la pena fare un abuso edilizio?