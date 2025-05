Case ricostruite, non c’è plusvalenze sulle vendite

Chi ha usufruito del super sismabonus acquisti negli anni scorsi non dovrà pagare la nuova plusvalenza maggiorata in caso di cessione dell’immobile. Il chiarimento arriva con la risposta a interpello n. 137/2025, pubblicata dalle Entrate per chiarire l’applicazione a questo caso particolare del regime di tassazione speciale, introdotto per penalizzare, in qualche maniera, chi ha usufruito del superbonus e poi vende l’immobile ristrutturato. Un modo per far rientrare una parte di agevolazione quando...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi