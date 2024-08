Abuso edilizio, è responsabile non solo l’esecutore ma anche il proprietario o titolare del bene

Da molti anni su un terreno demaniale nel territorio di un comune abruzzese risultano essere stati realizzati illegittimamente varie opere edilizie senza titolo. Il Comune ha infine emesso una diffida indirizzata alla «persona che, per sua stessa ammissione, si occupa della gestione del terreno e che, per l’effetto, assume la posizione di destinatario del provvedimento», ordinando la rimozione delle opere e la rimessa in pristino.

Il destinatario del provvedimento si è difeso affermando, tra le altre...