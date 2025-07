Accesso civico generalizzato, le indicazioni dell’Anac

Con un recente parere del 9 luglio 2025 (fasc. 2672/2025) l’Anac fornisce chiare indicazioni sulla gestione delle richieste di accesso civico generalizzato (applicabile, grazie al richiamo contenuto nel primo comma dell’art. 35 del codice, anche agli appalti sia per la fase pubblicistica sia per la parte civilistica dell’esecuzione, come confermato anche dalla pregressa giurisprudenza).

L’Autorità Anticorruzione analizza gli aspetti principali della fattispecie fornendo indicazioni anche in relazione...