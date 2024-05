Accrual, approvate le nuove regole con gli Itas 3 e 6

Gli Itas 3 - Operazioni, attività e passività in valuta estera, e Itas 6 – Accordi per i servizi in concessione (concedente) sono stati approvati definitivamente in data 24 aprile 2024 dal Comitato Direttivo. Le amministrazioni pubbliche potranno ora contabilizzare le operazioni effettuate in valuta estera, essendo stata precisata la disciplina del tasso di cambio, la procedura per la valutazione iniziale e successiva delle relative attività e passività, nonché le modalità di gestione delle operazioni...

