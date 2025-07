Revisori, sì all’aumento dei compensi ma non retroattivo e nei limiti di legge

È possibile aumentare il compenso dei revisori degli enti locali, ma solo restando all’interno del limite massimo stabilito dal Dm 21 dicembre 2018 e senza attribuire efficacia retroattiva al provvedimento. Con la delibera n. 156/2025, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, in risposta al quesito formulato da un Comune in ordine alla possibilità di aumento del compenso del revisore dei conti, rinvia al principio di diritto affermato dalla Sezione delle Autonomie...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi