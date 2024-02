Accrual, definiti i criteri per la valutazione delle operazioni in valuta estera

Al via la consultazione dell’ITAS 3 sulle operazioni in valuta estera. La Struttura di governance deputata alla riforma Accrual ha recentemente concluso la fase di elaborazione tecnica della proposta di statuizione dello standard ITAS 3 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”. Il documento, che disciplina come rilevare e valutare le operazioni, attività e passività espresse in valuta estera e come includere le eventuali gestioni estere nel bilancio d’esercizio o consolidato di un’amministrazione...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi