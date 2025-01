Accrual in pratica: la galleria Borghese vale poco meno di 1 miliardo

Per determinare il valore d’uso del patrimonio culturale, facendo riferimento al quadro concettuale, è possibile utilizzare l’attualizzazione dei flussi di cassa prospettici per le attività che generano benefici economici misurabili, o la capitalizzazione dei costi sostenuti per quelle attività detenute per il loro potenziale di servizio e non per generare flussi di cassa.

