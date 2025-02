Accrual in pratica: gestione delle operazioni in valuta estera secondo Itas 3

Il trattamento contabile delle operazioni in valuta estera nelle pubbliche amministrazioni è disciplinato da Itas 3 e dalle relative linee guida, che stabiliscono criteri per la rilevazione e la valutazione di attività e passività espresse in valuta diversa dall’euro. La normativa prevede che le transazioni in valuta estera siano inizialmente rilevate applicando il tasso di cambio a pronti alla data dell’operazione, come risultante dal sito della Banca d’Italia. Per facilitare la gestione contabile...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi