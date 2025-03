Accrual in pratica: le passività finanziarie nell’Itas 11

Uno degli aspetti chiave nella gestione degli strumenti finanziari pubblici è la distinzione tra strumenti di investimento e strumenti di finanziamento. Le amministrazioni possono detenere titoli o sottoscrivere partecipazioni in società come forma di investimento, oppure concedere prestiti e ricorrere a emissioni obbligazionarie, mutui o altre forme di indebitamento per finanziare le proprie attività.

La rappresentazione contabile di queste operazioni gioca un ruolo determinante nel definire l’equilibrio...