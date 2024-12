Accrual in pratica: rilevazione dei fondi per ristrutturazioni secondo l’Itas 13

Lo Standard Itas 13 si applica agli accantonamenti per ristrutturazioni, inclusi quelli relativi alle attività in fase di cessazione. Una ristrutturazione rappresenta un intervento pianificato e gestito dall’amministrazione che modifica in modo significativo l’ambito o il metodo delle attività svolte. Questo tema è cruciale nei bilanci pubblici, poiché comporta decisioni strategiche che influenzano l’organizzazione e l’efficienza delle amministrazioni.

L’Itas 13 fornisce un quadro normativo per la...