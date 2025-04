Accrual, una riforma per rendicontare il “valore pubblico” prodotto per la comunità amministrata

L’imminente introduzione della riforma contabile economico-patrimoniale Accrual nelle amministrazioni pubbliche è un appuntamento che reca in sé rischi e opportunità che gli enti locali sono chiamati ad affrontare.

Il Pnrr inserisce questa riforma (1.15) tra quelle abilitanti all’attuazione del Piano, e più in generale come driver strategico per migliorare l’efficienza e la competitività del sistema-paese, richiedendo, ancora una volta, un ruolo maggiormente performante alla Pubblica amministrazione...