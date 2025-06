Fuori dal fondo crediti i ritardi fisiologici nella riscossione

L’articolo “Fondo crediti con premio più rapido per chi migliora la riscossione” riporta in primo piano uno dei problemi finanziari principali degli enti locali: la misura dell’accantonamento annuale di risorse nel fondo crediti di dubbia esigibilità, che costituisce un freno alla capacità di spesa e un cospicuo congelamento di risorse, altrimenti svincolabili, negli avanzi del risultato di amministrazione. Ogni costruzione normativa per alleggerire il gravame nei bilanci e nei rendiconti è certamente...

