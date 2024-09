Acqua, rincari del 15% per le tariffe idriche al Sud a causa del calo demografico

Il calo demografico come “spada di Damocle”, soprattutto al Mezzogiorno, per lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture idriche italiane. Il fenomeno, fino ad oggi sottovalutato, è stato analizzato da Fondazione Utilitatis in uno studio ad hoc, che verrà discusso al Festival dell’Acqua di Firenze, iniziato ieri e organizzato da Utilitalia. La principale conclusione? Nel Sud Italia, la riduzione della popolazione potrebbe aumentare il costo del servizio di circa il 15% nel medio periodo, a fronte...

